Heute geht ein besonders süßes Türl unseres kulinarischen Adventkalenders auf. Ady Egleston hat uns geschrieben. Die Niederösterreicherin war

25 Jahre im Ausland als Konsulin tätig. Sie lebte etwa in New York und Budapest. Heute bringt sie in Schrems jungen Asylbewerbern Deutsch bei. Wir schätzen uns glücklich, dass uns Frau Egleston heute beibringt, wie sie ihre Dörrzwetschken-Marzipan-Kugerl macht.

Sie benötigen 15 dag Dörrzwetschken, ein wenig Rum (oder irgendeinen Sirup, wenn kein Alkohol verwendet werden soll), 20 dag Marzipan, 10 ...