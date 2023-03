Sogar ein Hund an der Kette isst alles, was ihm schmeckt

Sollte Ihnen der Stolz auf Ihre Nation fremd sein, dann haben Sie gute Chancen ein Leben in Liebe und mit Genuss zu führen.

Die Teufelsküche erhielt diese Woche eine Depesche aus Parma. Der Universitätsprofessor Alberto Grandi soll das kulinarische Erbe Italiens beschmutzt haben. Was ist geschehen? Grandi, ein renommierter Lebensmittelhistoriker, räumte in einem Interview mit der Financial Times mit einigen Mythen der italienischen Küche auf. Da bekräftigte er etwa die Theorie, dass es Spaghetti Carbonara nur deshalb gibt, weil die Truppenverpflegung amerikanischer Soldaten im Zweiten Weltkrieg nicht viel mehr hergab als Speck und Eier. Ein bis heute leider unbekannter italienischer Koch soll daraus ...