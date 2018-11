Ein Rundgang durch die Fachmesse "Alles für den Gast" weckt Erinnerungen an kulinarische Perlen aus dem Mittelalter.

Zwei Tage lang dauert sie noch, die Fachmesse "Alles für den Gast". Die Teufelsküche besucht diese Messe schon seit Jahrzehnten. Früher hieß es, die Besucher standen "dicht getränkt" an den Ständen. Heute ist sie schon so erfolgreich geworden, dass die Besucher in den Gängen dicht gedrängt mehr stehen als gehen.