Sagen Sie nicht, dass Gourmetführer in Zeiten der Pandemie keinen Sinn haben. Sie sind Hoffnung und wohlige Erinnerung.

Gestern war ein schöner Tag. Ein Restaurantführer ist erschienen. Das mag in einer Zeit, in der keine Restaurants geöffnet sind, etwas komisch anmuten. Ist es aber nicht! Dieser Führer ist Hoffnung und wohlige Erinnerung zugleich. Denn wie wichtig Restaurants sind, das haben in den letzten Monaten selbst die besten Hobbyköche leidvoll erfahren müssen. Keine Frage: Die Klassiker der Quarantäneküche sind allesamt super: Seelennahrung wie heiße Kartoffeln mit Butter etwa. Aber auch Pizza, Schnitzel, Burenwurst, Gulasch oder Paprikahendl. Aber bei den ...