Ein Politiker posierte mit einer Magnum von Polz und erntete einen Shitstorm - was unserer Gesellschaft kein gutes Zeugnis ausstellt.

Harald Mahrer hat sich Ärger eingehandelt. In einem "Falstaff"-Interview forderte er die Österreicher auf, wieder mehr Lust am Genuss zu zeigen, also wieder mehr shoppen gehen und schmausen. Garniert wurde der Aufruf mit einem Bild, das ihn im Weinkeller zeigt. ...