Wäre der Mensch kein Allesfresser - dann gäbe es keine Gourmets

Was tun, wenn Tiere zur Landplage werden? Zwei Politiker sagen: "Aufessen!" Das gilt übrigens auch für grauslige Nacktschnecken.

Gourmets aufgepasst! Bald ist die lombardische Ortschaft Gerre de' Caprioli um eine Delikatesse reicher. Hier wurde der Bürgermeister Michel Marchi ohne Unterlass mit Beschwerden über die zügellose Vermehrung von Biberratten am Flussufer des Po konfrontiert. Schließlich meinte er: "Wenn euch die Biberratten stören, dann esst sie doch einfach auf." Dieser Vorschlag leuchtet ein. Nagetiere nagen nicht nur. Auch der Mensch nagt gern am Nagetier. Und Biberratten schmecken auch deutlich besser als Hasen. Davon kann man sich nun in Kürze in den Restaurants in und rund um Gerre de' Caprioli überzeugen. Wer weiß? Vielleicht belebt der umtriebige Bürgermeister mit dieser Initiative sogar die fantasievolle Küche der alten Römer. Biberratten würden sich thematisch sehr gut in ein altrömisches Menü mit Otternasen, Flamingozungen, frittierten Mäusen, Pfauenleber, Siebenschläfer sowie Grasmücken in gepfefferter Eidotterhülle einfügen.