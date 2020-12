Was für ein Schmarren!

Teufelsküche SN

Das Sandwich ist nach einem Earl benannt, der Esterházy-Rostbraten nach einem Grafen. Und wir wären nicht in Österreich, wäre ein Schmarren nicht nach einem Kaiser benannt. Genau genommen nach Franz Joseph I., der diesem Gericht angeblich verfallen war. Glaubt man einer der zahlreichen Legenden um die Herkunft des Namens, dann geschah dies auch nur durch Zufall und Fürsorge. In dieser Legende heißt es nämlich, eine neue Komposition der Hofküchen-Patisserie (ein Omelettenteig mit Zwetschkenröster) habe der Kaiserin so gar nicht schmecken ...