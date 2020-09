Check den Chip

Seit zehn Jahren müssen Hunde in Österreich mit einem Mikrochip gekennzeichnet sein. Doch stimmt damit auch alles? Zeit für einen Check.

Seit zehn Jahren müssen in Österreich alle Hunde mit einem Mikrochip gekennzeichnet sein. Die Idee dahinter: Auf dem Mikrochip ist eine einmalige Buchstaben- und Zahlenkombination gespeichert. In einer Datenbank werden diesem Code Name, Adresse und Telefonnummer des Besitzers zugeordnet. Diese Zuordnung nennt man "Registrierung". Dann können auf der ganzen Welt Tierärzte, Mitarbeiter in Tierheimen oder Polizisten den Chip ablesen und über den Code den Besitzer in der Datenbank ausfindig machen.

Erstklassige Idee, zweitklassige Umsetzung. Denn in der Realität ...