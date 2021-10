Das rätselhafte Reh und die Ochsenherde in Radstadt

Seit mehreren Wochen lebt ein Reh bei den Rindern des Mühlbachbauern in Radstadt. Warum? Woher kommt es? Fragen über Fragen.

Es war an einem Tag Mitte September, als Mühlbachbauer Franz Steger senior sich zweimal kräftig die Augen reiben musste. Da stand doch mitten in seiner kleinen Herde von fünf Ochsen tatsächlich - ein Reh!

Allerdings nicht so, wie man es als Bauer kennt. Rehe sind ja keine seltenen Gäste auf den Weiden. Meist sieht man sie in Entfernung zu den Bauernhoftieren am Waldrand äsen oder auch auf der freien Wiese. Aber eben immer mit Abstand.

Dieses ...