Der Problempfau: Ein Vogel hält Dorfbewohner in Atem

In einer Meinungsumfrage kam kürzlich der Pfau vor den Vorhang. Aber was weiß man eigentlich über dieses Tier? Ein Porträt aus aktuellem Anlass.

Es gab für mich wieder einiges zu lernen in den vergangenen Tagen. Beispielsweise dass es in der Marktforschung zu den gängigen Methoden gehört, abzufragen, welchen Menschen welche Tiere zugeordnet werden. So kam jüngst der Pfau aufs Tapet, ein aus Indien und Sri Lanka stammender sehr alter Ziervogel, der zu den Fasanen gehört. Berühmt und beliebt ist er, weil er seine prächtig schillernden Schwanzfedern in Form eines Rads großartig inszenieren kann. Fachleute sprechen vom "visuellen Ornament" des Pfaus. Solche Ornamente gelten ...