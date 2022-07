Die große Unbekannte

Man kann im Sommer verreisen. Oder man kann daheim unglaublich interessante Tiere entdecken. Zum Beispiel Kühe.

Sie fragen sich, was an Kühen interessant sein soll? Vor allem, nachdem wir schon Heupferde und aufregende Spinnen als Ferienentdeckungen im Visier hatten? Dazu erstens: Es kommen noch weitere kleine und schöne Tiere an die Reihe (nächste Woche beispielsweise Raupen) und zweitens: Lassen Sie sich überraschen, ob Sie vielleicht das eine oder andere doch noch nicht über Kühe wussten.

Wie viele Kühe leben eigentlich im Bundesland Salzburg? Wenn wir von Milchkühen sprechen, die täglich gemolken werden, dann sind ...