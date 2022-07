Faszinierendes über die Gartenkreuzspinne

Man kann im Sommer verreisen. Oder man kann daheim unglaublich interessante Tiere entdecken. Zum Beispiel die Gartenkreuzspinne.



Tierärztin SN

Spinnen sind bekanntermaßen nicht jedermanns Sache. Umso verblüffter war ich, als mir kürzlich eine Leserin mailte, sie habe eine wunderschöne Wespenspinne im Garten entdeckt.

Als ich vor ein paar Tagen zwischen einem Holzschuppen und einem gut zwei Meter entfernten Baum etwa auf Augenhöhe ein kunstvolles Netz in der Morgensonne strahlen sah, konnte ich die Begeisterung der Leserin nachvollziehen. In meinem Fall saß in der Mitte des Netzes eine Gartenkreuzspinne - eine der häufigsten Spinnen bei uns und mit ...