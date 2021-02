Gespräch mit einem Karpfen

Zwei Skistars bekannten sich kürzlich in den SN als leidenschaftliche Karpfenfischer. Wir haben nun die Gegenseite befragt.

Spaziergang am Baggersee in Wals, ein Karpfen schwimmt in Ufernähe neben mir und streckt sein rundes Fischmaul aus dem Wasser. "Grüß dich, du stattlicher Karpfen", sage ich, "kenne ich dein Gesicht nicht aus der Zeitung?" - "Allerdings", antwortet er. "Ich bin der, den Manuel Feller auf dem Arm hielt." "Das Bild hat mächtig Eindruck gemacht", lasse ich den Fisch wissen, "du musst sehr stolz auf dich sein!" Der Karpfen taucht kurz ab zum Atmen. Dann schaut er mich irritiert an. ...