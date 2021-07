Gestatten, der wahre James Bond

Vogelkundler sind angeblich die größte Hobbygemeinschaft überhaupt. Zu ihnen zählte auch der Autor Ian Fleming. Ein etwas anderer Buchtipp.

SN/academy of natural sciences/philadelphia

Was kommt Ihnen als Erstes in den Sinn, wenn der Name James Bond fällt? Sean Connery? Ein Aston Martin? Ein Martini? Dachte ich mir. Das wird sich nach der Lektüre dieser Kolumne ändern.

Ian Fleming, der britische Autor der Bond-Romane, war zeitlebens Hobbyornithologe. Wann immer er Gelegenheit dazu hatte, studierte und beobachtete er die Vogelwelt. Heute würde man sagen, er war ein typischer Birdwatcher. Dieses Hobby übte er auch in Jamaika aus, wo sich Fleming 1946 mit 38 ...