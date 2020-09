Katzen haben den Durchblick im Dunklen

Katzenaugen sind perfekt an die Jagd bei wenig Licht angepasst. Riesige Pupillen und ein leuchtender Teppich sorgen für Sicht.

Sonnenuntergang heute in Salzburg: 19.19 Uhr. Die Tage werden spürbar kürzer, aber weil die Abende noch so schön warm sind, sind Spaziergänge in der Dämmerung oder im Dunkeln ein netter Zeitvertreib. Dabei begegnet man immer wieder Katzen. Sie schleichen gemütlich über Mauern, sitzen regungslos auf Fensterbänken oder rennen wie auf der Flucht um die nächste Ecke. Nächtliche Katzensichtungen faszinieren Menschen seit jeher. Das mag an der typisch lautlosen Art der Stubentiger liegen. Daran, dass nachts alle Katzen grau und schwer ...