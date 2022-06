Sind Stiegen schädlich für den Hund?

Viele Hunde- und vor allem Welpenbesitzer tragen ihre Vierbeiner, wenn Stiegen zu überwinden sind. Ist das notwendig? Die tierisch gute Frage, Teil 3.

"Lassen Sie den Welpen auf gar keinen Fall Stiegen gehen! Das ist absolut schädlich für die Hüfte!" Haben Sie diesen Satz auch schon zu hören bekommen? Vielleicht vom Züchter? Oder von Bekannten auf der Hundewiese? Vor allem Welpenbesitzer sind dann in Sorge, man will ja nichts falsch machen bei der Entwicklung des neuen, süßen Mitbewohners. Viele halten sich dann strikt an die Anweisung, stoßen aber speziell bei großen Rassen schnell an ihre eigenen körperlichen Grenzen. Ein Golden Retriever beispielsweise wiegt ...