Wenn die Katze Diabetikerin ist

Warum können dicke Katzen Diabetes bekommen, dicke Hunde aber nicht? Teil 1 der neuen Serie: Tierisch gute Frage.

Wenn Katzen an Diabetes leiden, handelt es sich in etwa 80 Prozent der Fälle um einen Diabetestypen, der dem Typ 2-Diabetes des Menschen sehr ähnlich ist. Körperzellen reagieren dabei zunehmend schlechter auf das Hormon Insulin, das den Zucker aus der Blutbahn in die Zellen transportiert. In der Folge bleibt der Zucker in der Blutbahn, der sogenannte Blutzuckerspiegel steigt an. Die Hauptursache für Diabetes Typ 2 ist Übergewicht.

In der Humanmedizin ist der Trend eindeutig: Die Zahl der Diabetiker ...