Wundersames Wesen mit Musik in den Flügeln

Man kann im Sommer verreisen. Oder man kann daheim unglaublich interessante Tiere entdecken. Zum Beispiel das Grüne Heupferd.



Tierärztin SN

Nach der ersten Ferienkolumne über die Gartenkreuzspinne (vielen Dank an dieser Stelle für die zahlreichen wunderbaren Spinnenfotos) ist heute ein besonderes Pferd an der Reihe - das Grüne Heupferd. Dabei handelt es sich um die größte heimische Heuschrecke. Auf die Idee, über dieses wundersame Tier zu schreiben, brachte mich eine Bekannte, auf deren Windschutzscheibe sich vor ein paar Tagen ein Heupferd niedergelassen hatte und eine fünf Kilometer lange Strecke mitgefahren war. "Was für ein interessantes Wesen", schwärmte sie nachher, "wenn ...