Sind Sie enttäuscht, weil aus Strandspaziergängen mit Hund im sonnigen Süden heuer nichts wird? Dann mache ich Ihnen Lust auf Heimurlaub.

Viele Salzburger verbringen ihren Urlaub heuer in Österreich, etliche bleiben überhaupt daheim. Aus Hundeperspektive ist das gar nicht schlecht. Denn was viele nicht wissen: Wer mit seinem Hund in den Süden reist, setzt das Tier großen Gefahren aus. Genauer genommen: ...