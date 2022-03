Zwei Katzen, doppelte Freunde?

Oft wünschen sich Katzenhalter für ihre einzeln gehaltene Katze einen Freund, einen Artgenossen zur Unterhaltung. Doch Vorsicht.

"Damals, als die Katze einzog, waren die Kinder noch jünger und viel daheim. Heute haben sie bis abends Schule und wir sind beide wieder voll berufstätig. Jetzt ist der arme Tigger den ganzen Tag allein." Oder: "Wir hatten früher zwei Katzen. Aber seit Cleopatras Bruder gestorben ist, ist sie immer so traurig." So oder ähnlich klingen Gründe, weshalb Katzenbesitzer über die Anschaffung einer Zweitkatze nachdenken. Nachvollziehbar, denn durch unsere menschliche, sehr soziale Brille betrachtet wirkt das Leben in Gesellschaft viel ...