Grüne starten in ein Schicksalsjahr

Finden sich die Grünen zur Jahresmitte in der Regierung wieder - oder in einem Jammertal? Eine entscheidende Weichenstellung erfolgt heute auf ihrer Landesversammlung.

"Grün ist die Hoffnung." So heißt ein Roman des amerikanischen Autors T. C. Boyle. So könnte auch das Motto für die grüne Landesversammlung lauten, die heute im Salzburger Heffterhof über die Bühne geht. Salzburgs Grüne hoffen erstens, dass sie bei der Landtagswahl am 22. April einigermaßen an ihr Sensationsergebnis von 2013 herankommen. Was schwierig wird, die Latte liegt bei 20 Prozent. Und sie hoffen zweitens, dass sich eine Neuauflage der Koalition mit der ÖVP wieder ausgeht - notfalls mit den Neos als drittem Partner.