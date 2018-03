"Tirol is lei oans", heißt es in einem bekannten Lied. Dabei ist Salzburg nicht viel anders. Nach der Wahl in Tirol tun sich interessante Parallelen zur heimischen Politik auf.

"Wer Platter will, muss Platter wählen." So hatte das Mantra des Tiroler Landeshauptmanns vor der Tiroler Landtagswahl gelautet. Eine Wahl, die Günther Platter und die ÖVP am vergangenen Sonntag bekanntlich gewannen. Salzburg wählt in fünf Wochen. Es kündigt sich ein ähnliches Mantra für Wilfried Haslauer an.