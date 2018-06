Sieben Todsünden für Quereinsteiger

Es ist nicht einfach, von heute auf morgen im Rampenlicht und in Verantwortung zu stehen. Auf Neulinge in der Regierung warten jede Menge Fallen.

Zwei Quereinsteigerinnen werden der neuen Landesregierung angehören. Andrea Klambauer (Neos) soll als Landesrätin die Wohnbauförderung reformieren, Maria Hutter (ÖVP) mit dem Landesumweltanwalt um den Naturschutz ringen. Die Personalmanagerin Klambauer ist ganz neu in der Politik. Hutter - sie ist Lehrerin und Bäuerin - hat bereits Erfahrung in der Gemeindevertretung in Bruck an der Glocknerstraße gesammelt.