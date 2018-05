Ein Trend spult die Zeit zurück

Die große Retro-Lust. Vinyl, Kassetten, Foto-Apps mit 70er-Jahre-Filter: Je schneller sich die Technik entwickelt, desto schöner blüht zugleich die Nostalgie. Für das Phänomen gibt es sogar eine eigene Formel.

Immer schneller muss alles gehen. Das bekommt jeder zu spüren, der sich für Musik interessiert. Oder für Fotografie. Oder für Videofilme. In rasantem Tempo ersetzen neue technische Entwicklungen ihre jeweiligen Vorgänger. "Wir leben in einer Zeit des ständigen Wandels", sagt der Medienhistoriker Tim van der Heijden von der Universität Luxemburg. "Formate und Technologien lösen einander mittlerweile so rasch ab, dass sie innerhalb weniger Jahre veraltet sind." Seit den 70er-Jahren sei diese Beschleunigung spürbar. Mit dem digitalen Wandel habe sie eine neue Dimension erreicht. Doch auch ein Gegentrend ist so populär wie nie. Egal ob Vinyl, Musik-Kassetten oder Super-8-Filme: Als Kultobjekte eines Retro-Booms feiern viele Geräte, die technisch eigentlich überholt sind, ihre Wiederkehr. Dass zugleich mit dem Hereindrängen des Neuen eine Sehnsucht nach dem Alten aufblühe, sei kein Zufall, sagt Tim van der Heijden. Er erforscht die "Technostalgie" und erzählt von Sehnsüchten, die dahinter stehen, sowie von Widersprüchen, die es mit sich bringt, wenn wir die Zeit zurückspulen wollen.