Kulturbudget wächst zum dritten Mal

Basisabgeltung für Bundestheater und Bundesmuseen wächst um je 11 Mill. Euro. Was bekommen die Salzburger Festspiele?

Dass Staatssekretärin Andrea Mayer (Grüne) offenbar die Kunst des Verhandelns in der Bundesbürokratie, insbesondere des Budgetverhandelns, beherrscht, zeigt sich am Kulturbudget. Dieses wird laut der Presseaussendung ihres Büros um 11,3 Prozent wachsen. Mit einer Steigerung um 63,1 Mill. Euro - von 557,1 für 2022 auf 620,2 Mill. Euro für 2023 - gelingt der dritte Zuwachs in Folge und der dritte historische Höchstwert. "Kunst und Kultur sind Grundpfeiler unserer Gesellschaft und müssen auch in schwierigen Zeiten mit einer ...