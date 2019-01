Sorokin, Kelly und Kirchhoff: Die SN-Buchtipps der Woche

Kulturjournalist Anton Thuswaldner hat für die SN-Leser seine Buchtipps der Woche zusammengestellt.

Vladimir Sorokin: Manaraga. Tagebuch eines Meisterkochs. Roman. Geb., 253 S. Kiepenheuer & Witsch, Köln 2018.

Eine Gesellschaft ohne Bücher ist nicht nur rückständig, sie neigt zur Vertrottelung und Autoritätshörigkeit. Das wissen wir von so düsteren Zukunftsbeschreibungen wie "Fahrenheit 451" oder "1984". Der Russe Vladimir Sorokin erzählt seine eigene, düstere Vision einer Zukunft, in der eine dekadente und moralisch wie geistig heruntergekommene Gesellschaft das Leben in der schönen, neuen Welt gestaltet. Europa, wie wir es kennen, gibt es nicht mehr. Es ist zerfallen in kleine Einheiten durchwegs despotischen Charakters. Bücher sind überflüssig geworden, dennoch stehen sie in hohem Kurs bei den Reichen. Nicht, dass sie sie lesen würden, sie engagieren Spitzenköche, die ihnen Kostbarkeiten über dem Feuer ausgewählter Werke der Weltliteratur zubereiten: Schnitzel über Schnitzler zum Beispiel. Sorokin schreibt eine Radikalsatire über eine katastrophal infantilisierte und enthemmte Gesellschaft.