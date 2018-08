Zwei Seelenverwandte bevorzugen den intimen Ausdruck

Die 30. Musiktage Mondsee widmen sich der Kammermusik von Gabriel Fauré und Franz Schubert.

Wer das perfekte Scharnier zwischen Salzburger Festspielzeit und Konzertsaison sucht, wird in Mondsee fündig. Im Jahr 1989 hat Pianist András Schiff die Musiktage initiiert, das Konzept ist bis heute erhalten: Hochkarätige Künstler verbringen Anfang September gemeinsam einige Tage in dieser idyllischen Gegend und erarbeiten Meisterwerke wie Raritäten der Kammermusikliteratur. Das Publikum nimmt den Ausflug ins Mondseeland in immer größerer Zahl an, rund 2000 Besucher kamen im Vorjahr in den Konzertsaal des örtlichen Schlosses.