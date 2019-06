Neuer Burgtheater-Direktor Kusej stellt ersten Spielplan vor

Mit "Die Bakchen" des Euripides in einer Inszenierung des für seine eindrucksvollen Neuinterpretationen des Maschinentheaters zweimal Nestroy-Preis-gekrönten deutschen Regisseurs Ulrich Rasche eröffnet Martin Kusej am 12. September seine Direktion am Burgtheater. Auf dem am Mittwoch vorgestellten Spielplan 2019/20 finden sich einige Übernahmen aus dem von Kusej geleiteten Residenztheater.

SN/APA/HANS KLAUS TECHT Kusej nimmt Produktionen aus dem Residenztheater mit