Mit App und Sensoren zum besten Lauftempo

Wer neu zu laufen beginnt, startet oft zu schnell - und verausgabt sich. Das schadet der Motivation. Wie smarte Textilien und eine App helfen, gemütlich in Bewegung zu bleiben.

Die Rollen im Universitäts- und Landessportzentrum Rif sind klar verteilt: Severin Bernhart, Data Engineer bei Salzburg Research, hat an diesem Vormittag die Technik vor dem Laufband im Griff. Sein Blick haftet auf dem Laptopbildschirm, in seinen Händen hält er stets einen kleinen Schraubenzieher. Sophia Hensler ist Expertin in Sport- und Bewegungswissenschaften sowie in Biomechanik. Sie weiß, wie Masken zum Messen der Atmung angelegt und Körper vermessen werden. Die beiden nehmen nach einem motivierten "Griaß di, willkommen!" die Daten der 21 ...