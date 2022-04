Die Literatur über künstliche Intelligenz menschelt

Österreichische und ägyptische Autorinnen und Autoren haben sich mit der neuen Technik auseinandergesetzt - und den Menschen ins Zentrum gestellt.

Das Thema künstliche Intelligenz beschäftigt unsere Welt nicht erst seit heute. Das stellt Thomas Ballhausen, der am Mozarteum im Department für Bühnenbild forscht und unterrichtet, bereits zu Beginn des Gesprächs mit den "Salzburger Nachrichten" klar - und erweitert den Zeithorizont gleich beträchtlich: Bereits in antiken Quellen würden mechanische Wesen als eine Art Diener beschrieben. Auch im Mittelalter und besonders in der Renaissance hätten Autoren stark auf das Thema reflektiert. Als Beispiele für zeitgenössische Schriftsteller, die dieses Genre behandeln, nennt Ballhausen ...