Gute Laune trotz miesen Wetters

BILD: SN/AE/R. BAUERNHANSL Game Changer Suite im Ars Electronica Center.

Seit 1979 wird im Ars Electronica in Linz die digitale Revolution kommentiert und analysiert. Seit 1996 entwickeln die Verantwortlichen Projekte, Strategien und Kompetenzen für die digitale Transformation. Dabei geht es insbesondere um zentrale Fragen unserer Zukunft. Im Mittelpunkt stehen neue Technologien und wie sie unser tägliches Zusammenleben und -arbeiten verändern. Mit Machine Learning und Co. wird heute der Übergang von der Automatisation zur Autonomisation eingeleitet. Einmal im Jahr findet das Ars Electronica Festival statt. Die Veranstaltung dient der Präsentation und Förderung von Kunst in enger Verbindung mit Technik und gesellschaftlichen Fragestellungen. Krimi-Feeling und ein breiter Mix Im Hans-Gross-Kriminalmuseum in Graz erhalten Besucherinnen und Besucher spannend-schaurige Einblicke in Kriminalfälle und Mentalitäten von Tätern und Opfern. Zahlreiche Museen gibt es in Wien, hier ist für alle Geschmäcker und Altersklassen etwas dabei. Beispiele sind die Albertina, das Obere und Untere Belvedere, das Kunsthistorische Museum, das Naturhistorische Museum Wien, das MuseumsQuartier, das Museum für angewandte Kunst, das Technische Museum und das Weltmuseum. fahr(T)raum

BILD: SN/FAHR(T)RAUM/EBIHARA PHOTOGRAPHY fahr(T)raum Mattsee

Der fahr(T)raum in Mattsee ist alles andere als ein "Oldtimer-Museum", in dem Sie eine Sammlung an historischen Fahrzeugen erwartet. Auf dem Gelände einer ehemaligen Schuhfabrik wird Technik zum Anfassen präsentiert, die Besuchende jeden Alters begeistert. Tolle Erlebnisse rund um das Wunder der Technik und historische Oldtimer warten darauf, entdeckt zu werden. Auf 3500 Quadratmetern Ausstellungsfläche ist das Porsche-Museum die optimale Aktivität bei Schlecht-, aber auch bei Schönwetter. Ausstellungsräume zeigen historische Rennwägen, Traktoren und seit Jänner 2023 sogar historische Flugzeuge. Die Welt der Gifte

BILD: SN/WELT DER GIFTE Welt der Gifte...