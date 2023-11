Lehrlingsausbildung im Wandel: Gen Z macht eine Lehre

Die Lehrlingsausbildung hat sich geändert - auf beruflicher, fachlicher und menschlicher Ebene

Heute indes, wo der (gute) berufliche Nachwuchs so schmerzlich fehlt, bemühen sich sämtliche Marktteilnehmer, Betriebe, Sozialpartner, AMS oder staatliche Institutionen, die jungen Menschen zu gewinnen, zu halten und ihnen in jeder Hinsicht Ausbildung zuteilwerden zu lassen. Man sucht auf beruflicher, fachlicher und menschlicher Ebene so etwas wie den "goldenen Standard".

"Die Lehrlingsausbildung hat sich stark gewandelt, man ist extrem um Professionalisierung bemüht", sagt Annemarie Schaur, Leiterin des Salzburger Wifi. "Es geht heute um Menschlichkeit und Augenhöhe, man versucht, die jungen Menschen zu stärken, sie zu fördern."

Persönlichkeitsbildene Kurse für Lehrlinge

Das Wifi bietet seit vier Jahren persönlichkeitsbildende Kurse für Lehrlinge an den Standorten in Salzburg und St. Johann an. Zielgruppe seien jene Betriebe, die keine eigenen Schulungen bewerkstelligen können. "Bei den Kursen geht es um Selbstorganisation und Ich-Kompetenz, um Zeitmanagement und Lernorganisation. Es geht um Fragen wie: Was sind meine Stärken? Wie trete ich mit anderen in Kontakt? Wie präsentiere ich mich? Wie verhalte ich mich bei Streit?", so die Wifi-Chefin. Die Kurskosten werden in der Regel von den Betrieben bezahlt oder von der Initiative "Lehre fördern" subventioniert.

Lehrlingscoaching: Probleme in beruflichen Beziehungen mit neuen Wegen lösen

Rund um die Bedürfnisse des modernen Arbeitsmarkts hat sich eine eigene Branche aus Agenturen, Beratern, Coaches und Personal-Trainern entwickelt. Alles dreht sich um Human Resources und die Verfeinerung und Verbesserung der immateriellen Quellen menschlicher Arbeit und Produktivität.

Michaela La Marca unterrichtet am Wifi Wien und arbeitet mit ihrer Teamagentur "Die Ausbilder!innen" auch in Betrieben. Die Arbeit mit jungen Menschen sei ihr "ein Herzensthema", sagt die Mutter zweier Töchter im Schulalter. Die Idee zum Lehrlingscoaching sei nicht zuletzt während Corona entstanden, als "wir alle die Komfortzone verlassen mussten" und Berufstätige in Scharen bestimmte Branchen wie die Gastronomie und Hotellerie verlassen haben.

La Marca hat als Praktikantin in der klassischen Hotellerie erahnen können, "wie es früher zugegangen ist". Die Probleme in beruflichen Beziehungen sind nicht verschwunden, aber man versucht sie heute anders zu lösen.