Fleisch unser? Gemüse ist Silber, Laborfleisch ist Gold. Noch ist es sündteuer. Aber in zehn Jahren soll jeder sein Fleisch selbst züchten können.

Der Krieg macht erfinderisch. Darüber berichtet der Schriftsteller Alexandre Dumas in einer kulinarisch außerordentlich lehrreichen Anekdote. Im Vorfeld einer Schlacht habe es sich ergeben, so Dumas, dass der Marschall Richelieu Appetit auf ein opulentes Mahl hatte. Der Marschall war der Großneffe des berühmt-berüchtigten Kardinals und allein schon deshalb kein Kostverächter. Als er einen Offizier von seinem Hunger in Kenntnis setzte, musste ihn dieser enttäuschen, indem er auf die kaum noch vorhandenen Vorräte hinwies. Darauf antwortete der Kardinal spitzzüngig:

...