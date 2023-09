Effizienter Luxus bei Mercedes-Benz

Studie "Concept CLA Class" zeigt Zukunft von Mercedes-Benz.

Mit einem regelrechten Produktfeuerwerk machte Mercedes-Chef Ola Källenius auf der diesjährigen IAA klar, wie ernst er es mit seinem Vorhaben meint, den altehrwürdigen Hersteller fit für die kommenden Herausforderungen zu machen. Neben aktualisierten, technisch verbesserten Varianten der bereits verfügbaren Elektromodelle EQA, EQB und EQV zeigten die Stuttgarter auf der IAA auch die All-Terrain-Version der E-Klasse mit serienmäßigem Allrad, zuschaltbaren Offroad-Programmen und bis zu 46 Millimetern Bodenfreiheit.

Concept CLA Class: Progressives Design und beeindruckende technische Daten

Der absolute Hingucker war allerdings ohne Zweifel das Konzeptfahrzeug "Concept CLA Class", das sowohl technisch als auch optisch einen Ausblick auf die bevorstehende MMA-Plattform bietet. Die neue Modellfamilie soll vier Fahrzeuge umfassen und nach dem Wegfall der heutigen A- und B-Klasse den Einstieg der Marke mit dem Stern bilden.

Neben dem progressiven Design mit auffallend vielen Mercedes-Stern-Zitaten waren es vor allem die beeindruckenden technischen Daten, die in Erinnerung bleiben: Eine Reichweite von mehr als 750 Kilometern laut WLTP entspricht laut Mercedes einem Energieverbrauch von rund 12 kWh/100 km, was die Studie laut Ola Källenius zum "Einliterauto des Elektrozeitalters" macht. Tatsächlich sollen damit die Erkenntnisse des Technologieträgers "Vision EQXX" nach und nach in die Serie einfließen. Weiters kündigte Mercedes den Bau eines weltweiten Schnellladenetzwerks an.