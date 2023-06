Mercedes-Benz EQS 450 4Matic SUV im SN-Test: Gewichtige Gründe

Mit der Limousine EQS setzte Mercedes neue Maßstäbe in der Luxusklasse. Die SUV-Version toppt das noch einmal - vor allem in Sachen Gewicht.

2810 Kilogramm. So viel bringt die Allradversion des EQS 450 4Matic SUV auf die Waage. Das ist mehr als das Dreifache, was ein Golf 1 anno dazumal wog. Natürlich kann man diese beiden Autos in keinster Weise vergleichen. Allein das Akku-Paket mit einer Nettoleistung von 108,4 kWh, das im Fahrzeugboden des Über-Benz verbaut ist, wiegt mit 700 Kilogramm annähernd so viel wie der Kompaktklassiker aus dem Jahr 1974. Allerdings fährt der vollelektrische Mercedes mit einer Normreichweite von über 600 Kilometern auch um ein Drittel weiter als der Golf mit einer Tankfüllung.

Doch genug mit den an den Haaren herbeigezogenen Vergleichen. Während die Limousine des EQS bei ihrer Vorstellung in der Oberklasse neue Maßstäbe in Sachen Effizienz und Aerodynamik setzte, ist die Aufgabenstellung der SUV-Variante eine gänzlich andere. Luxus, Fahrkomfort und technische Brillanz sollen die finanzkräftige Klientel anlocken. Wer das nötige Kleingeld hat, bekommt mit dem SUV einen echten Mercedes, der nicht nur in Sachen Antrieb und Infotainment absolut State of the Art ist. Mit fünf Sitzplätzen oder wahlweise bis zu 2100 Litern Kofferraumvolumen ist der "Big Benz" eine echte Alternative für Familien mit durchschnittlichem Platzbedarf. Dass der Klimaschutz angesichts dieser Opulenz im Lastenheft nicht ganz oben steht, erklärt sich von selbst. Dennoch: Die lautlose Unaufgeregtheit, mit der das 2,8-Tonnen-Bröckerl durch die Gegend stromert, beeindruckt nachhaltig. Zumindest hier passt dieses Adjektiv ausgezeichnet.

IM TEST

Mercedes-Benz EQS 450 4Matic SUV

Elektro-SUV 265 kW/360 PS, Ein-Gang-Getriebe, Allrad. Gewicht 2805 kg, Akku 108,4 kWh (netto), Normverbrauch 20,6 kWh/100 km, im Test: 23,1 kWh, Reichweite max. 613 km, Preise: ab 127.030,80 Euro, Testfahrzeug 168.898,80 Euro.

Was gefällt:

Trotz seiner Größe wirkt der EQS SUV vergleichsweise schlank.

Was weniger gefällt:

Die schlanke Effizienz der Limousine geht beim SUV verloren.

Was überrascht:

Die Gleichstrom-Ladeleistung von bis zu 200 kW.

Perfekt für:

Alle, die Elektroluxus mit etwas Greenwashing-Effekt wollen.