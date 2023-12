Gasteiner Bergbahnen: Tourismus trifft auf Klimaschutz

Bei den Gasteiner Bergbahnen setzt man konsequent auf das Thema Nachhaltigkeit. Gefördert wird nicht nur die klimaschonende Anreise per Zug: Ein Carsharing-Angebot und neue Ladepunkte ergänzen das Angebot vor Ort.

Kürzlich waren es noch 425 Tage bis zur Eröffnung der Alpinen Ski-Weltmeisterschaft in Saalbach-Hinterglemm. Und wie so oft in Österreich ist wieder einmal ein Sport-Großereignis der Anlass, um ernsthaft in den öffentlichen Verkehr zu investieren. Seit den letzten Titelkämpfen 1991 war es um den Bahnhof in Maishofen ruhig geworden. Das soll sich in den kommenden Monaten ändern: Nicht weniger als 18 Millionen Euro werden die ÖBB, das Land Salzburg und die Gemeinden investieren, um aus der in die Jahre gekommenen Haltestelle einen modernen Umschlagplatz zu machen.

Ein Schönheitsfehler bleibt trotz des dann aufgefrischten Bahnhofs in Maishofen allerdings bestehen: Auf den rund 15 Kilometern vom nächstgelegenen Bahnhof bis nach Saalbach lassen sich in den verbleibenden knapp eineinhalb Jahren naturgemäß keine Gleise mehr verlegen. Das Gros der Zuschauerinnen und Zuschauer wird demnach via Bus-Shuttles zu den weltmeisterlichen Pisten am Zwölferkogel anreisen müssen - vorausgesetzt, die Organisatoren bleiben ihrem Vorhaben treu, die Anreise mit dem Privatauto während des Zeitraums von 26. Februar bis 9. März 2025 auf ein Minimum zu begrenzen.