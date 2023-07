Maxus T90 EV: Hochvolt-Pick-up aus Fernost

Die chinesische Nutzfahrzeugmarke Maxus bringt den ersten Elektro-Pick-up nach Österreich.

Das Autokonglomerat SAIC Motor aus China nimmt mit der Nutzfahrzeugmarke Maxus Europa ins Visier und bringt mit dem T90 EV einen robusten Elektro-Pick-up auf den Markt.

Der elektrische Maxus T90 EV Pick-up meistert Offroad-Herausforderungen souverän

Auf den ersten Blick wirkt der T90 EV wie ein modern designter, aber konventioneller Pick-up und hält sich mit Anspielungen auf die Elektromobilität zurück. Dank eines mächtigen Auftritts und wuchtiger Proportionen verrät sich der elektrische Chinese erst durch das spannungsgeladene Surren des Elektromotors. Ein kurzer Dreh an der Gangwahleinheit reicht und der 5,36 Meter lange Pick-up rollt los. Der wuchtige Schein trügt, denn in der getesteten Version leistet der Maxus lediglich 177 PS und ist bei 120 km/h abgeregelt, nichtsdestotrotz macht der praktische Asiate am Offroad-Testgelände eine gute Figur. Aktuell ist der Maxus T90 EV nur mit Heckantrieb erhältlich, wird aber schon bald mit einer stärkeren Allradversion ergänzt. Trotz Zweiradantriebs scheut der Pick-up keinen Anstieg und watet selbstbewusst durch Wasser und Schlamm. Dank des tiefen Schwerpunkts, verursacht durch die 89 kWh große Batterie im Unterboden, überzeugt der T90 EV auch in der Schrägfahrt und liegt gut in der Kurve. Dennoch bleibt der Maxus ein funktionelles Nutzfahrzeug, das aufgrund der verbauten Blattfedern querdynamisch schnell an seine Grenzen kommt. Dafür überzeugt der Elektro-Pick-up mit einer Nutzlast von starken 925 Kilogramm und einer Anhängelast von einer Tonne. Ohne Zuladung ist mit einer reellen Reichweite von rund 300 Kilometern zu rechnen, was für den Alltag ausreichend ist.

Pragmatisches Design, großzügiger Innenraum

Im Innenraum dominiert die Pragmatik, denn die Materialauswahl beschränkt sich auf Textil und eher billig wirkenden Kunststoff. Nichtsdestotrotz gefallen die zeitgemäße Bedienung am modernen Touchscreen und die unaufgeregte Anmutung des Interieurs. Platz ist auf beiden Sitzreihen mehr als genug, wodurch der Maxus-Pick-up auch für Passagiere geeignet ist. Preislich beginnt der T90 EV einschließlich Förderung bei 42.400 Euro netto und legt so die Messlatte für die kommende Konkurrenz hoch. Die noch attraktivere Allradversion mit überarbeiteter Technik und frischem Design wird schon bald folgen und den T90 EV zur echten Alternative machen.

Neuvorstellung: Maxus T90 EV

Elektro-Pick-up, 130 kW/177 PS, Ein-Gang-Getriebe, Heckantrieb. Gewicht 2375 kg, Akku 89 kWh (brutto), Normverbrauch 26,8 kWh/100 km, Reichweite WLTP 330 km, max. Reichweite innerstädtisch WLTP 471 km, ab 58.000 Euro (netto).

Was gefällt am Maxus T90 EV:

Der unverwüstliche Charakter des T90 EV.

Was weniger gefällt Maxus T90 EV:

Der recht billig wirkende Innenraum.

Was überrascht am Maxus T90 EV:

Leiterrahmen und Blattfedern.

Der Maxus T90 EV ist perfekt für:

Firmen, die einen grünen und günstigen Lastesel benötigen.