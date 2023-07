Opel Astra Electric: Wechselstrom statt Wackeldackel

Die deutsche Traditionsmarke ist bei der Elektrifizierung ganz vorne mit dabei. Mit dem Astra ist ein weiteres Volumenmodell auch rein elektrisch verfügbar.

Verglichen mit den 125 Jahren, in denen die Marke Opel bereits Automobile baut, erscheinen die vergangenen fünf Jahre beinahe unbedeutend. Und doch hat sich seit dem Jahr 2019 für den einzigen deutschen Hersteller im Stellantis-Konzern eine Menge verändert. Damals startete man mit dem Corsa-e so richtig in das Zeitalter der Elektromobilität. Seither gibt es die Kleinwagenikone nicht nur als klassischen Verbrenner und als Plug-in-Hybrid, sondern eben auch als Vollstromer. Die Vielfalt der Antriebe - gepaart mit dem strategischen Ansatz, an altbekannten und damit bei den Käufern lieb gewonnenen Modellnamen festzuhalten - führte dazu, dass die mentale Hürde beim Umstieg auf den Batterieantrieb viel geringer ausfiel als bei so manchem Konkurrenten.

Nun also der nächste wichtige Schritt zum Ziel, bis 2028 in Europa ausschließlich elektrische Modelle anzubieten: der Astra Electric. Optisch ist dieser von seinen konventionell angetriebenen Brüdern kaum zu unterscheiden. Man muss schon genau hinschauen, um die etwas veränderte Frontschürze, die schwarzen 18-Zoll-Aluräder und die ebenfalls stets in Schwarz gehaltenen Außenspiegel richtig zu deuten. Im Innenraum fällt der Groschen weitaus schneller. Was nicht nur an den elektroaffinen Informationen des Infotainment-Systems liegt, die auffallend übersichtlich dargeboten werden.

Minimales Geräuschniveau beim Opel Astra Electric mit 115kW/156 PS Permanentmagnet-Synchronmotor

Auffällig ist auch das minimale Geräuschniveau, mit dem der Astra Electric losstromert. Speziell laminierte Scheiben und die besonders verwindungssteife Karosserie sorgen laut den Opel-Ingenieuren dafür, dass die typischen Abrollgeräusche noch mehr in den Hintergrund rücken.

Weitaus präsenter ist da schon der Antrieb: Die neue STLA-Medium-Plattform, die seit heuer bei allen neuen Stellantis-Modellen in Astra-Größe zum Einsatz kommt, umfasst einen auf 115 kW/156 PS erstarkten Permanentmagnet-Synchronmotor. Dessen 270 Newtonmeter Drehmoment machen den Rüsselsheimer nicht zu einem Sportwagen, angesichts des vergleichsweise geringen Leergewichts von 1679 Kilogramm reichen die Fahrleistungen aber allemal, um nicht nur mit dem Verkehr mitzuschwimmen. Durchdrehende Räder, wie sie in jüngerer Vergangenheit bei potenten Elektroautos mit Frontantrieb immer wieder vorkamen, sind beim Astra kein Thema.

Geringes Gewicht ist Supertrumpf beim Opel Astra Electric

Überhaupt erweist sich das geringe Gewicht, das rund 100 Kilogramm unter jenem der relevanten Konkurrenz liegt, als Supertrumpf. Bei einem WLTP-Verbrauch von gerade einmal 18,8 kWh auf 100 Kilometer kann man es sich bei Opel sogar leisten, den Astra Electric bis zu 170 km/h Spitze laufen zu lassen.

Der maximalen Reichweite von bis zu 418 Kilometern tun diese sportlichen Ambitionen keinen Abbruch - wer das Gaspedal behutsam behandelt und den Eco-Modus aktiviert, kann den Normverbrauch in der Praxis sogar problemlos unterbieten. Auf den viel befahrenen Straßen rund um Berlin zeigt der Bordcomputer zwischenzeitlich einen Durchschnittsverbrauch von knapp 13 kWh an. Ein dreiphasiger 11-kW-Onboard-Charger und eine Ladegeschwindigkeit von bis zu 100 kW an Gleichstrom-Ladesäulen sorgen für kurze Zwangspausen.

Nicht nur optisch, auch dank seines cleveren Gesamtpakets ist der Opel Astra ein gelungenes Elektro-Kompaktmodell. In Österreich wird der Fünftürer ab September bestellbar sein, die Preise sind noch nicht bekannt. So richtig spannend wird es dann zum Jahresende, wenn mit dem Sports Tourer der erste vollelektrische Kombi aus deutscher Fertigung angerollt kommt.

NEUVORSTELLUNG

Opel Astra Electric

Fünftüriger Elektrokompakter, 115 kW/156 PS, Einganggetriebe, Frontantrieb. Gewicht: 1679 kg, Kofferraum: 352-1268 Liter, Akku: 54 kWh, max. Reichweite lt. WLTP: 418 km, Normverbrauch lt. WLTP: 14,8. Laden: 11 kW (DC), max. 100 kW (AC). Preise und Bestellstart ab September.

Was gefällt:

Der kleine Akku, der das Gewicht gering hält. Das übersichtliche Infotainment.

Was weniger gefällt:

Der zu erwartende Einstiegspreis bleibt für einen Teil der Zielgruppe eine Herausforderung.

Was überrascht:

Der Kofferraum ist gleich groß wie beim Verbrenner, cleverer Akku-Einbau macht's möglich.

Perfekt für:

Alle, die einen praxistauglichen, modernen Fünftürer mit E-Antrieb brauchen.