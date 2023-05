Schmackhaft und gesund - die Grillsaison ist eröffnet

Vegetarische Grillvarianten

Neben Gemüse und (Grill-)Käse findet sich im Handel inzwischen eine Fülle von verschiedensten Fleischersatzprodukten für den Grill. Beim Zubereiten von vegetarischen oder veganen Burgern, Würstchen oder sogar Steaks gibt es allerdings einige Dinge zu beachten, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.

So haben Fleischersatzprodukte gerne eine geringere Fettzusammensetzung als Fleisch und können leichter auf dem Grill kleben bleiben oder austrocknen. Mit etwas Öl am Rost und auf der Oberfläche der Produkte, sollte dieses Problem leicht behoben sein. Da die vegetarischen Alternativen zudem oft empfindlicher sind als Fleisch, heißt es aufpassen beim Wenden. Außerdem brauchen Fleischersatzprodukte meist weniger Zeit zum Garwerden als Fleisch, also unbedingt die auf der Packung angegebene Grillzeit beachten.