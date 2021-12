Steht die Antwort in den Sternen? Das Jahreshoroskop der SN für 2022

Was Ihnen die Astrologie zu sagen hat: Nichts geht zu Ende. Also sollten wir glücklich sein.

Was ist Astrologie? Sie ist die Deutung von Zusammenhängen zwischen astronomischen Ereignissen beziehungsweise Gestirnskonstellationen und irdischen Vorgängen. Eine Wissenschaft ist sie allerdings nicht. Als solche darf sich nämlich nur die Astronomie bezeichnen. Sie ist also fast eine Wissenschaft, die Geschichten erzählt. Astrologie tut auch niemandem weh. Sonst gäbe es sie nicht schon so lange und erst recht nicht wäre sie so weit verbreitet. Sie wurde und wird in China praktiziert, in Indien und in Mesopotamien sowieso. Die "westliche" Astrologie, wie ...