Tipps für Ausflüge in Bayern

Bayern bietet eine bunte Vielfalt an Attraktionen. Imposante Schlösser, spannende Museen, Freizeitparks, Klettersteige und sonstige Wahrzeichenwarten darauf, im Sommer entdeckt zu werden.

Das deutsche Bundesland Bayern ist ein riesiger Abenteuerspielplatz und bietet zahlreiche Attraktionen für Familien.

Berchtesgadener Hochthronsteig

Der Steig ist ein Sportklettersteig durch die Ostwand des Berchtesgadener Hochthrons, des höchsten Gipfels im gesamten Untersberg-Massiv. Der Klettersteig wurde elegant durch die steile Felswand gelegt und hat zahlreiche ausgesetzte, fordernde Passagen. Hinzu kommt der fantastische Blick auf die Berchtesgadener Berge. Der Klettersteig hat die Schwierigkeit C/D, eine Länge von 600 Metern und eine Wandhöhe von 400 Metern.

Schellenberger Wehrturm

Der Schellenberger Wehrturm oder Paßturm ist der Rest einer alten Grenzbefestigung, die 1252 zum Schutze der Berchtesgadener Propstei und ihrer Salzwerke am Goldenbach bzw. in Marktschellenberg errichtet wurde. Vom Wehrturm aus beginnt auch die Wanderung in Richtung Toni-Lenz-Hütte. Der Wehrturm wird am 12. September von 11 bis 15 Uhr zur Besichtigung offen sein.

Freizeitpark Ruhpolding

Insgesamt gibt es mehr als 60 liebevoll errichtete Attraktionen. Tagestickets erhalten Sie im Internet.

Sea Life

Im Sea Life im Olympiapark München können Besucher 4500 Meerestiere, darunter Rochen und Deutschlands größte Haivielfalt, entdecken. Am Berührungsbecken können Krebse und Seesterne ertastet werden.

