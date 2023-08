Baupreise und Baukosten haben sich entkoppelt

"Nunmehr ist die diesbezügliche Entwicklung über die Zeit spannend. Eine Zusammenführung der Datensätze über den Verlauf der vergangenen zehn Jahre zeigt, dass die beiden Indizes lange parallel gelaufen sind", analysiert Herwig Pernsteiner, Präsidiumsmitglied der Arge Eigenheim: "Zwischen 2013 und 2019 sind diese beiden Indizes mit jeweils rund zwei bis drei Prozent pro Jahr angewachsen, wobei der Baukostenindex sogar über dem Baupreisindex lag, was einer Gewinnschmälerung gleichkommt."

Zwischen 2020 und 2021 gab es demnach ein Zeitfenster (erstes Coronajahr), in dem die Baupreise stärker angewachsen sind als die Baukosten. Erstmalig in diesem Beobachtungszeitraum der vergangenen zehn Jahre sind die Baupreise zum einen stärker angewachsen als die Baukosten und zum anderen waren sie auch anteilig höher. "Ein erster Zeitabschnitt, in dem für die Bauwirtschaft überdurchschnittliche Ertragspotenziale gegeben waren", sagt Pernsteiner.

Ab dem Jahr 2021 kam eine weitere Verschärfung hinzu, da es zu einem exorbitanten Anwachsen der Baukosten und im Gleichklang zu einer ebensolchen Steigerung bei den Baupreisen gekommen ist.

Die Steigerungsraten lagen dabei in den 16 Monaten von Jänner 2021 bis Mai 2022 bei mehr als 20 Prozent (Baukosten: plus 22,4 Prozent; Baupreise: plus 20,3 Prozent). In den 96 Monaten zuvor - Jänner 2013 bis Dezember 2020 - kam es zu einem vergleichsweise geringen Anwachsen von 13,9 Prozent bei den Baukosten und 21,8 Prozent bei den Baupreisen.

Baukosten in Seitwärtsbewegung, während Baupreise unaufhaltsam steigen

Pernsteiner: "In Zusammenführung und Interpretation dieser beiden Kennzahlen ist nunmehr interessant, dass die Baukosten ab Mai bis Dezember 2022 leicht gesunken und in der Folge wieder geringfügig gestiegen sind und nunmehr wohl eine klassische Seitwärtsbewegung gegeben ist." Im Gegensatz dazu sind die Baupreise aber unaufhaltsam weitergestiegen. "Die Baupreise haben sich erstmalig von den Baukosten entkoppelt. Der weitgehend parallele Lauf der vergangenen zehn Jahre ist seit Mai 2022 aufgebrochen. Aus diesen amtlichen Zahlen lässt sich ableiten, dass die Baufirmen insbesondere im Jahr 2022 markante Gewinnspannen im Preis realisieren konnten", analysiert Pernsteiner.

Die Arge Eigenheim ist ein Zusammenschluss von rund 100 Wohnbauunternehmen in Österreich mit einem Verwaltungsbestand von über 400.000 Einheiten, etwa 5000 Mitarbeitern und einem jährlichen Bauvolumen von mehr als einer Milliarde Euro. Die genannten Indizes beziehen sich auf Daten zum Wohnhaus- und Siedlungsbau der Statistik Austria.