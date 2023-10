Die Preissituation stabilisiert sich

Der durchschnittliche Quadratmeterpreis für Wohnungen ist in diesem Zeitraum dennoch nur leicht auf 4500 Euro gesunken und liegt bei Einfamilienhäusern im Bundesdurchschnitt bei stabilen 3900 Euro. "Es ist davon auszugehen, dass sich die Preise in den kommenden Monaten - vor allem in sehr guten und guten Lagen - weiterhin konstant entwickeln werden", sagt Sylvia Verdorfer, Gebietsleiterin für Österreich bei Engel & Völkers.

Die gegenwärtige Situation biete aufgrund eines größeren Angebots reale Chancen für Käuferinnen und Käufer, ihre Wunschimmobilie zu einem guten Preis zu erwerben - eine Gelegenheit, die in den vergangenen Jahren aufgrund eines geringeren Angebots nicht gegeben war. "In den kommenden Jahren ist wegen der hohen Baukosten ein Rückgang bei den Fertigstellungen zu erwarten, was sich mittel- bis langfristig wieder preistreibend auf die Immobilienpreise auswirken wird", erwartet Verdorfer.

Wien: starker Bevölkerungszuwachs und hoher Nachfrage nach Wohnraum

Wien verzeichnet weiterhin einen starken Bevölkerungszuwachs. Der Immobilienmarkt zeigte 2022 eine leichte Abkühlung, im zweiten Halbjahr stiegen die Quadratmeterpreise wieder auf mehr als 6600 Euro, vor allem in erstklassigen Lagen innerhalb des Gürtels. In den äußeren Bezirken gab es hingegen Preisrückgänge, insbesondere in einfachen Lagen. Die Nachfrage und die Preise im Luxussegment bleiben weiterhin hoch.

"Die makroökonomische Lage und die Qualität der Immobilienstandorte werden für den langfristigen Immobilienwert immer entscheidender. Ein Ausblick auf das zweite Halbjahr 2023 zeigt, dass der Wiener Markt aufgrund des anhaltenden Zuzugs aus dem In- und Ausland eine hohe Nachfrage nach Wohnraum erleben wird", sagt die Expertin.

Weiterhin große Nachfrage am Immobilienmarkt in Salzburg