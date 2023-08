Effiziente Gartenbewässerung: Tipps für Wassereinsparung

Wasser zu sparen ist ein Gebot der Stunde. Auch im Garten kann mit technischen Lösungen der Verbrauch reduziert werden.

Den eigenen Wasserverbrauch im Blick zu behalten ist nicht nur aus Kostengründen, sondern auch aus ökologischer Sicht sinnvoll. Insbesondere jetzt in den heißen Sommermonaten oder in Trockenphasen wird das begehrte Gut noch knapper und die Fragen nach dem Woher und Wohin werden drängender.

Wasserbilanz in Österreich: Verbrauch und Einsparung im Fokus

In Österreich beträgt der durchschnittliche Trinkwasserverbrauch circa 130 Liter pro Tag und Kopf. Gewerbe, Industrie und Großverbraucher sind nicht mitgerechnet. Für die Bewässerung der Pflanzen im Garten werden neun Prozent des durchschnittlichen Wasserverbrauchs benötigt. Doch wo wird am meisten Wasser genutzt, wo wird gespart?

Potenzial für Wassereinsparungen in Haushalt und Garten

Besonders viel Wasser wird für die Körperhygiene und -pflege verwendet sowie für den Haushalt. Obwohl für die Pflanzenbewässerung vergleichsweise wenig Wasser verbraucht wird, kann auch hier noch deutlich gespart werden, ohne in Hitzeperioden auf einen blühenden Balkon oder Garten zu verzichten. Denn diese grünen Orte sind nicht nur für Gärtnerinnen und Gärtner ein Platz zur Erholung, sondern haben weitere Vorteile. Sie versorgen ihre Umgebung mit frischer Luft und filtern Schmutzpartikel und Feinstaub. Bäume, Sträucher und Grünflächen regulieren und verbessern außerdem das lokale Klima. Nicht zuletzt unterstützen vielseitig bepflanzte Flächen die biologische Vielfalt und den Artenschutz von Vögeln, Säugetieren und Insekten.

Regenwasser als kostengünstige und umweltfreundliche Option

Trinkwasser aus der Leitung ist die bequemste, aber auch teuerste Lösung für die Gartenbewässerung. Spätestens im Sommer, wenn die Trockenheit Pflanzen und Böden in Stress versetzt und das Wasser auch einmal knapp wird, stellt sich die Frage nach Alternativen zum Wasser aus der Leitung für den Garten oder Balkon. Als kostengünstige und umweltfreundliche Option hat sich, gerade bei kleinen Gärten, Regenwasser bewährt. Es ist nicht nur kostenfrei, es eignet sich auch hervorragend als Gießwasser, weil es weder zu kalt noch zu kalkhaltig für sensiblere Pflanzen ist. In kleinen Gärten reicht oft eine einfache Regentonne oder ein altes Weinfass als Sammelbehälter unter dem Regenrohr.

Tipps für saubere Wasserlagerung und nachhaltige Bewässerung

Ein Deckel schützt vor Verunreinigungen und sorgt dafür, dass die Wasserstelle nicht zur Eiablage für Stechmücken wird. Das Wasser in der Tonne sollte nicht zu lange ungenutzt bleiben, um das Ansiedeln von Keimen zu vermeiden. Empfehlenswert ist ein Filtersystem, das dauerhaft sauberes Wasser ohne Laub und andere Verunreinigungen gewährleistet. Damit die Tonne nicht überläuft, bietet sich zudem ein Überlaufschutz an, durch den das Wasser über das Fallrohr ablaufen kann. Bei größeren Gärten kann sich alternativ zur Tonne eine unterirdische Regenzisterne lohnen. Pro 100 Quadratmetern Gartenfläche sollte sie mindestens 5000 bis 6000 Liter fassen. Das reicht für durchschnittlich fünf bis sechs Bewässerungen. Ist die Zisterne in längeren Trockenperioden einmal leer, kann Leitungswasser eingespeist werden, um die Wasserversorgung sicherzustellen. Mit modernen Gartenpumpen lässt sich das kostbare Nass leise und verlässlich aus der Tonne oder Zisterne fördern.

Präzise Bewässerung mit Tropfsystemen

Pflanzen nehmen Wasser über ihre Wurzeln auf - warum nicht also auch genau dort bewässern? Mit einer Tropfbewässerung bekommen Pflanzen genau die Menge Wasser, die sie brauchen. Die Tropfbewässerung verringert die Verdunstung und vermeidet Überbewässerung und Staunässe. Die Pflanzen sind gesünder, weil sich Pilze nicht mehr auf mit Wasser benetzten Blättern ansiedeln können. Zudem werden die Nährstoffe im Boden nicht in tiefere Schichten oder sogar ins Grundwasser ausgeschwemmt, sondern verbleiben in der Nähe der Wurzeln. Ein positiver Nebeneffekt: Es wächst weniger Beikraut, weil das Wasser vor allem von den Kulturpflanzen aufgenommen wird.

Intelligente Gartenbewässerung: Effizientes Wassermanagement

Noch effizienter sind smarte Bewässerungslösungen, die jeder Pflanzenart die richtige Menge Wasser zur richtigen Zeit in jedem Boden zuführen. So passt sich das System den Wettervorhersagen an, auch wenn gerade niemand da ist. Wie das funktioniert? Sensoren messen die Feuchtigkeit im Boden. So wird nur bewässert, wenn die Pflanzen auch wirklich Wasser brauchen. Denn ist der Boden feucht genug, wird die bevorstehende Bewässerung ausgesetzt und somit Wasser gespart. Wer seinen Wasserverbrauch im Garten noch genauer kontrollieren will, schließt den Wasserzähler AquaCount direkt an einen Wasserhahn, einen Regner, eine Brause oder auch Pumpe an. Per Knopfdruck kann der Verbrauch pro Tag, pro Saison, pro Gießvorgang oder der aktuelle Wasserdurchfluss auf dem Display anzeigt werden. So bleibt der Verbrauch immer im Blick und das Bewusstsein dafür, wie viel Wasser wo verwendet wird, steigt.