Geänderte Verhältnisse auf dem Immobilienmarkt: Bienvenido a Mallorca

Die Vergabe von Bewilligungen sei zuletzt stark zurückgegangen, weil sich Kurzzeitvermietungen à la Airbnb zum Problem entwickelt hätten. "Wer sich einen Zweitwohnsitz kaufen möchte, kann hier dennoch gut kaufen, wenn er sich an die Regeln hält", weiß die Expertin. Das liege vor allem an den nötigen Lizenzen, die in vielen Fällen aber an das jeweilige Objekt gebunden sind.

Wer interessiert ist, bekommt von Marlies Muhr eine Reihe von Objekten präsentiert. "Wenn wir uns auf eine kleine Auswahl geeinigt haben, fliegen wir gemeinsam mit dem Kunden nach Mallorca und besichtigen die Objekte. Wir können damit alle Fragen an Ort und Stelle klären und den Kunden vor Überforderung schützen." Dazu gehören entsprechende deutschsprachige Partner und Anwälte, die Spezialisten in der Materie sind. "Durch unser Netzwerk können wir böse Überraschungen ausschließen. Unser USP ist, die Käufer umfassend zu betreuen. Unsere Mitarbeiterin dort lebt seit 13 Jahren auf der Insel und war im Immobilienbusiness tätig." Ihr Service komme bei den Kunden gut an, sagt Muhr, vor allem weil die Sicherheit dabei sei. Sie kümmere sich auch um Österreicher, die ihr Anwesen auf Mallorca verkaufen wollen.

Auch als fixer ganzjähriger Standort für die ganze Familie eigne sich die Insel auf den Balearen. "Es gibt die lebendige Stadt Palma, deutschsprachige Ärzte und Kliniken und auch dreisprachige internationale Schulen", erklärt Muhr. Auch kulinarisch sei die Insel ein Gewinn. Die Flugverbindungen seien ohnehin schnell und direkt in viele Destinationen vorhanden.

Gerade aus den geänderten Rahmenbedingungen durch die Pandemie heraus hätten sich bei vielen Menschen die Ansprüche geändert. Homeoffice ist inzwischen gängige Praxis, das Arbeiten ist also nicht mehr zwangsläufig an einen bestimmten Ort gebunden. Das fördert die Flexibilität beim Wohnen, nicht nur in Richtung Mallorca, sondern auch in Österreich. Hierzulande registriere sie eine verstärkte Nachfrage nach Wohnungen mit einem zusätzlichen Zimmer fürs Homeoffice.

Finanzierung und unerreichbare Preisvorstellungen bei Kaufimmobilien

Als Achillesferse beim Kauf entpuppt sich in Österreich aber immer mehr die Finanzierungsfrage. "Viele Käufer übersehen, dass zum Kaufpreis noch etwa zehn Prozent Nebenkosten dazukommen", erklärt Muhr. "Und viele Verkäufer haben die Preiswende noch nicht realisiert und kommen mit Preisvorstellungen, die inzwischen nicht mehr erreichbar sind."

Es sind neben den höheren Zinsen vor allem die strengen Kreditvergaberichtlinien, die den Wunsch nach einem eigenen Haus oder einer eigenen Wohnung im letzten Moment platzen lassen. "Deshalb kommt auch ein bisschen das Generationenhaus wieder, wo man am bestehenden Objekt aus- oder zubaut. Da entstehen auch neue soziale Gefüge", ortet Muhr einen neuen Trend. Ein weiterer ist die große Nachfrage nach Bauern- und Landhäusern. "Das hat nicht nur mit Homeoffice zu tun, sondern auch mit einem Trend zur persönlichen Autarkie durch den Garten." Das gelte auch für kleine Seegrundstücke: "Wenn wieder einmal ein Lockdown kommt, hat man dort seinen persönlichen Freiraum."