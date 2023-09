Zu Hause beim Wein

Kellergassen im Weinviertel. Die Weinlese ist im Gange, der frische Rebsaft plaudert in den Fässern - auf in die Dörfer ohne Rauchfang!

UNTERSTINKENBRUNN Loamgrui

Das einzigartige Kellerdorf in Unterstinkenbrunn stammt aus der Hochblüte des Weinbaus, noch vor der Reblausplage in der Region. Die Kellergasse ist nicht lang gezogen, sondern rund um einen zentralen Platz angelegt, verfügt über eigene Gassen, Hohlwege und viele kleine Häuser, die wie ein typisches Dorf angeordnet sind, jedoch ohne Verblechung oder Schornsteine. Das Kellerdorf hat einen eigens ernannten Bürgermeister. Der Name "Loamgrui" benennt Ort und Baumaterial von Hohlwegen und Kellern, und jedes Haus im Ort hat ein Miniatur-Pendant im Kellerdorf.

www.unterstinkenbrunn.at

FALKENSTEIN Oagossn

Die gut erhaltene, ungewöhnlich bunte und belebte Kellergasse namens "Oagossn" ist auch Heimat des Falkensteiner Berggerichts, das seit dem Mittelalter über die Qualität der Falkensteiner Weine wacht. Hier in der Kellergasse findet man Heurige, offene Kellertüren, ein Restaurant und immer wieder Feste und Veranstaltungen rund um den Wein wie Berggerichtslauf, Kellergassenfest Wein-Kunst-Kultur und Weintaufe. Sehenswert: das Kunstobjekt "Das Ei" von Sabine Müller-Funk und das Kellermuseum mit nostalgischen Objekten.

www.falkenstein.gv.at