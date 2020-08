Corona verstärkt die Sorgen im krisengebeutelten Libanon

Die Explosion im Hafen von Beirut wirft das krisengebeutelte Land noch weiter zurück. Steigende Covid-19-Infektionen verstärken nun die prekäre Situation im Land. Die Caritas Österreich hilft beim Wiederaufbau mit.

Von einem Albtraum spricht Rita Rhayern, die Caritas-Generaldirektorin im Libanon. Sie würde sich wünschen, sie würde daraus aufwachen, aber das sei nicht so. "Wir sind immer noch im Schock", sagt die junge Frau. Es hätten sich so viele Tragödien abgespielt, die Leute hätten nicht nur ihre Häuser oder Autos verloren, sondern auch ihre Angehörigen, ihre Freunde. Zudem erlebe der Libanon eine riesige wirtschaftliche Krise. Zudem stehe ein Lockdown aufgrund der steigenden Coronazahlen im Raum. Das verstärkt die Sorge von Rita Rhayern, denn es gebe so viele Leute, die nicht wüssten, wie sie ohne Tagesarbeit über die Runden kommen sollen oder auch kein Geld für Masken haben. COVID-19 ist ihren Worten nach in den letzten Wochen in den Hintergrund getreten, das tägliche Überleben in den Vordergrund.

Libanons Gesundheitsminister Hamad Hassan war am Montag wegen der steigenden Coronazahlen vor die Presse getreten. "Wir stehen jetzt am Abgrund und haben nicht den Luxus, uns weiterhin Zeit zu lassen", warnte er und forderte einen "zweiwöchigen Lockdown". Nur so könne nach der verheerenden Explosionskatastrophe im Beiruter Hafen am 4. August eine weitere Ausbreitung des Coronavirus verhindert werden. Am Montag meldeten die Behörden 456 Neuinfektionen, am Dienstag schon mehr als 600. Als einziges arabisches Land hatte es der Libanon bis Anfang August geschafft, die mit strikten Hygienemaßnahmen die täglichen Fallzahlen relativ gering zu halten. Doch dann detonierten die fast 3000 Tonnen Ammoniumnitrat und verwandelten weite Teile der libanesischen Hauptstadt in eine Trümmerlandschaft. Sowohl die öffentlichen als auch die privaten Spitäler seien inzwischen nicht mehr in der Lage, neue Corona-Patienten aufzunehmen, sagte der Gesundheitsminister Hamad Hassan. Die Situation in den Krankenhäusern beschrieb er als teilweise chaotisch, weil noch immer Familien auf die Stationen kämen, um nach Angehörigen zu suchen, die seit der verheerenden Explosion im Beiruter Hafen vermisst werden.

Die Caritas Österreich nahm Presseteilnehmer und -teilnehmerinnen am Dienstagvormittag auf eine virtuelle Reise in den Libanon mit, um auf die Dringlichkeit der Hilfe für das Land aufmerksam zu machen - und um einen neuen Spendenaufruf zu starten. Aktiv ist die Caritas in der Region seit 25 Jahren. Die Caritas Österreich unterstützt, gemeinsam mit der Caritas Salzburg, in einem ersten Schritt mit 40.000 Euro in der Nothilfe.

Caritas-Präsident Michael Landau sagte, es sei ein dramatischer Anlass, die Explosion vor zwei Wochen im Hafen von Beirut habe das Leben Hunderttausender Menschen schlagartig verändert: Mehr als 170 Menschen haben ihr Leben bei der Explosion verloren, 6000 Menschen wurden verletzt, 300.000 obdachlos, zahlreiche sind noch immer vermisst. Zudem seien in Beirut vier Krankenhäuser zerstört worden, die verbliebenen seien schon vor der Explosion durch Corona überlastet gewesen. Die Menschen seien damit beschäftigt, den Schutt von der Straße und aus ihren Häusern zu schaufeln, "aber auch von der eigenen Seele". "Wer die Bilder gesehen hat, muss wissen, wir müssen vor Ort sein und vor Ort bleiben, auch dann wenn die Kameras schon längst einen anderen Katastrophenschauplatz ins Visier genommen haben." Es brauche Hilfe mit langem Atem, und erst die Spenderinnen und Spender ermöglichten es der Caritas zu helfen!

Landau unterstrich in dem Gespräch aber auch, wie großherzig die Libanesen und Libanesinnen seien. "Sie helfen einander, das Engagement und der Einsatz der Zivilbevölkerung sind hoch." Das macht auch seiner libanesischen Kollegin Rhayern Hoffnung. So viele vor allem junge Leute seien aus dem ganzen Libanon gekommen, um in der Hauptstadt zu helfen. In ihren Gesichtern spiegle sich der Wille, das Land wieder aufzubauen.

In der Pressekonferenz war ein Video zu sehen, in dem diese Jungen zu Wort kamen. Sie helfen eigenen Angaben nach beim Aufräumen in Wohnungen, trösten Menschen, sorgen auch für Essen und helfen all denen, die nicht wissen, was als nächstes zu geschehen habe. Eine junge Frau sagte, "wir helfen solang, bis die Situation besser wird. Das ist der Plan."

Auch für die Caritas-Delegierte im Libanon, Judith Hameseder, macht genau das Hoffnung, dass so viele Freiwillige vor Ort helfen würden. Vorrangig sei nun für die Hilfsorganisation, dass die Menschen aus Notunterkünften in Unterkünfte kommen, dass Häuser repariert werden und die Schulen bis zum Schulbeginn im September wieder zur Verfügung stehen. Auch müsste den syrischen Flüchtlingen geholfen werden, die die jetzige Situation besonders hart treffe, verstärkt durch die Coronakrise. "Viele leben in Zeltsiedlungen, wo es sehr eng ist und wo es schwierig ist Abstand zu halten." Mehr als 900.000 Syrer und Syrerinnen sind im Libanon als Flüchtlinge registriert.

Generalsekretär Andreas Knapp nimmt den Tag der Humanitären Hilfe am Dienstag zum Anlass, um die Dringlichkeit der humanitären Hilfe für krisengebeutelte Länder wie den Libanon zu unterstreichen. "Schon mit kleinen Beiträgen kann viel bewirkt werden, ein Nahrungsmittelpaket um 100 Euro kann eine fünfköpfige Familie im Libanon für vier Wochen ernähren." Knapp fordert den Bund auf, die Mittel im Auslandskatastrophenfonds signifikant von 20 auf 60 Millionen Euro zu erhöhren. Östereich gibt seiner Information nach im Jahr nur 4,1 Euro pro Kopf an humanitärer Hilfe aus, in Deutschland sind es 27,3 Euro.

Spendenmöglichkeiten

Caritas Österreich

Spendenkonto:

BAWAG P.S.K.

BIC: BAWAATWW

IBAN: AT92 6000 0000 0770 0004

Kennwort: Libanon - Nothilfe nach Explosion

www.caritas.at/beirut

NACHBAR IN NOT - Katastrophe in Beirut

Spendenkonto:

IBAN: AT75 2011 1400 4004 4001

BIC: GIBAATWWXXX

Online Spenden:

https://nachbarinnot.orf.at/

Alle Infos auch im ORF TELETEXT 681