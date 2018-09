Deutsche Welle reagiert auf Vorwürfe der sexuellen Belästigung

Die Deutsche Welle hat sich nach Vorwürfen sexueller Belästigung von einem Mitarbeiter getrennt.

"Kürzlich wurde der Geschäftsleitung der DW ein Fall von möglicher sexueller Belästigung zur Kenntnis gebracht", heißt es in einem Beitrag für das senderinterne Intranet. "Die unverzüglich eingeleitete Untersuchung ergab, dass die vorgebrachten Anschuldigungen als glaubwürdig einzustufen sind." Der Sender habe daraufhin die erforderlichen Konsequenzen gezogen. "Die beschuldigte Person arbeitet nicht mehr für die DW." Die DW-Geschäftsleitung hatte auf Initiative des Intendanten Peter Limbourg im Frühjahr eine Aufklärungskampagne zu sexueller Belästigung am Arbeitsplatz gestartet.

"In vielen persönlichen Gesprächen mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Abteilungen und Redaktionen haben der Intendant und die Verwaltungsdirektorin der DW die Linie der Nulltoleranz erläutert", heißt es in dem Intranet-Beitrag. Dabei seien auch die Möglichkeiten vorgestellt worden, die allen Beschäftigten zur Verfügung stünden. Daraufhin hatte sich eine Mitarbeiterin gemeldet und von dem Vorfall berichtet. Zu Details des Falles und den betroffenen Personen könne die Deutsche Welle aus juristischen Gründen keine weiteren Angaben machen, so der Sender am Freitag.

Die Deutsche Welle mit Standorten in Bonn und Berlin ist der mit Steuern finanzierte deutsche Auslandssender.

