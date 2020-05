Jedes Land will eine eigene App im Kampf gegen Corona: Wieso Deutschland Österreich nachhinkt - und Italien gar ein "Chaos" droht.

Der Kontrast ist augenscheinlich: Sowohl in Österreich als auch in Deutschland wurde bereits Mitte März über eine App diskutiert, die helfen soll, Kontakte von Coronainfizierten festzumachen. In Österreich startete die "Stopp Corona"-App am 25. März. In Deutschland gibt es zwei ...