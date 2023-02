Die wichtigste ORF-Reform findet nicht statt

Der ORF kämpft um Geld und Bedeutung - und hat sich die ÖVP zum Feind gemacht. Der unsinkbare Tanker schlingert.

Der ORF als Spielwiese der Parteien - diese Zuschreibung gehört zu den Konstanten der hiesigen Politik. Von Gerd Bacher bis Roland Weißmann ist kein einziger ORF-Generaldirektor ins Amt gekommen, ohne zuvor kühne politische Ränke geschmiedet und Deals abgeschlossen zu haben. Von Julius Raab bis Karl Nehammer konnte kein Kanzler der Versuchung (oder zumindest: dem Versuch) widerstehen, den marktbeherrschenden öffentlich-rechtlichen Sender an die Kandare zu nehmen. In dieser Hinsicht hat sich also nichts geändert.

Und trotzdem ist heute alles ...